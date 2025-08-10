IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дете е в болница, блъснато от две тротинетки в Генерал Тошево

Има контузия на главата и охлузни рани

10.08.2025 | 15:37 ч. Обновена: 10.08.2025 | 18:03 ч.
Снимка Фейсбук

Снимка Фейсбук

9-годишно момиче беше блъснато от две тротинетки на второстепенна улица в Генерал Тошево в събота.

При инцидента детето е получило контузия на главата и охлузни рани по ръката. Състоянието на пострадалото момиче не е опасно за живота, пише Про Нюз Добрич.

За изследвания на главата детето е приведено в болницата в Добрич. Медицинските специалисти ще проведат необходимите процедури за установяване на състоянието му.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват. 

