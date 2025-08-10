Дете е в болница, блъснато от две тротинетки в Генерал Тошево

9-годишно момиче беше блъснато от две тротинетки на второстепенна улица в Генерал Тошево в събота.
При инцидента детето е получило контузия на главата и охлузни рани по ръката. Състоянието на пострадалото момиче не е опасно за живота, пише Про Нюз Добрич.
За изследвания на главата детето е приведено в болницата в Добрич. Медицинските специалисти ще проведат необходимите процедури за установяване на състоянието му.
Обстоятелствата около инцидента се изясняват.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.