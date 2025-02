Джъстин Трюдо: САЩ не могат да превземат страната ни

Канадският премиер Джъстин Трюдо нападна САЩ в четвъртък вечерта, след като хокейният отбор на неговата страна победи американците в дългоочаквания мач от шампионата на 4-те нации.

“Не можете да вземете страната ни и не можете да вземете играта ни“, заяви премиерът в оставка в кратко изявление, публикувано в социалната мрежа X след като отборът на Канада победи своите северноамерикански съседи с 3-2 в продължение.

Посланието на Трюдо беше не толкова завоалиран отговор на многократните заплахи на президента Тръмп да превърне Канада в 51-ия щат.

You can’t take our country — and you can’t take our game.