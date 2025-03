Робърт Кенеди-младши: Епидемията от морбили в САЩ вече е основен приоритет за здравното министерство

Два дни след като първоначално омаловажи епидемията като „необичайна“, в петък министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши заяви, че осъзнава сериозното въздействие на продължаващата епидемия от морбили в Тексас - при която наскоро почина едно дете - и заяви, че правителството предоставя ресурси, включително защитни ваксини, пише The Guardian.

My heart goes out to the families impacted by the current measles outbreak in TX. I recognize the serious impact of this outbreak on families, children, and healthcare workers.

Here at @HHSGov we have:

• Supported Texas Department of Health through technical assistance and…