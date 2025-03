Мъск: Демократическата партия мрази Америка

Милиардерът Илон Мъск разкритикува демократите, обвинявайки ги, че мразят собствената си страна. Гневното съобщение беше публикувано в социалната мрежа Х.

“Мразят Америка. Единственото развято знаме и ЕДИНСТВЕНОТО приветствие от демократите беше за друга държава".

Съобщението на Илон Мъск е в отговор на туит, който гласи: “Единствените възгласи на демократите тази вечер бяха за Вечна война в Украйна“.

The only flag being waved and the ONLY cheer by Democrats was for another country. They hate America. https://t.co/VHepKIo0TN