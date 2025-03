Петролен танкер и товарен кораб се блъснаха в Северно море ВИДЕО

Петролен танкер и товарен кораб са се сблъскали в Северно море, край бреговете на Източен Йоркшир.

Спасителни лодки и противопожарни екипи са на място и се координира спасителна операция на бреговата охрана. Извикан е спасителен хеликоптер на бреговата охрана от Хъмбърсайд, заедно със спасителни екипи от Скегнес, Бридлингтън, Мейбълторп и Клийторпс. Изпращат се също самолет с неподвижно крило на бреговата охрана и намиращи се наблизо кораби с възможност за гасене на пожари.

Петролният танкер, участвал в сблъсъка, е в пламъци, казаха пред BBC два различни източника, запознати с катастрофата. В онлайн пространството се появиха и кадри от инцидента.

„Бреговата охрана на HM в момента координира спешната реакция на съобщенията за сблъсък между танкер и товарен кораб край бреговете на Източен Йоркшир. Сигналът е подаден в 9:48 часа. Беше извикан спасителен хеликоптер на бреговата охрана от Хъмбърсайд, заедно със спасителни лодки от Скегнес, Бридлингтън, Мейпълторп и Клиторпс, самолет с неподвижно крило на бреговата охрана на HM и близки плавателни съдове с възможност за гасене на пожари. Инцидентът продължава", гласи изявление от бреговата охрана на HM.

Horrible Footage

Cargo ship and oil tanker collide in the North Sea. pic.twitter.com/qPxBvgi4a1