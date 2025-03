ЕС скърби с народа на Северна Македония

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас написа в социалната мрежа Х, че ЕС споделя тъгата и болката на народа на Северна Македония, след като пожар избухна в дискотека в Кочани и 51 души загинаха, а 118 са хоспитализирани.

“Дълбоко натъжени сме от трагичния пожар, който отне твърде много млади животи в Кочани“, посочи Калас. “Моите съболезнования за всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите“.

Deeply saddened about the tragic fire, which claimed too many young lives in Kočani.

My condolences to all those affected by this tragedy. I wish a swift recovery to the injured.

The EU shares the grief and pain of the people of North Macedonia.