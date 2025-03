Трогателни снимки на дядо Тръмп със сина на Мъск: Вдигна го по стълбите на Marine Force One ВИДЕО

Стоплящи сърцето снимки на президента Доналд Тръмп, който върви към Marine Force One със сина на Илон Мъск, станаха популярни онлайн. Кадрите, които бяха публикувани в аканта в X на Белия дом, показват Тръмп, който показва палец нагоре, докато синът на Мъск, X Æ A-12, известен също като „Lil X“, щастливо се усмихва на камерите. А на един от тях се вижда как Тръмп помага на дедето да се качи на известния хеликоптер.

Снимката е събрала повече от 4 милиона гледания към събота сутринта.

Видео и други снимки на 78-годишния Тръмп и 4-годишният Екс показват как двамата излизат от вратата на Белия дом. Сина на технологичния милиардер е облечен елегантно, в черно палто с брошка на САЩ. В ръцете си той държи нещо, което изглежда като торба с бонбони.

Here we see a tantrum-prone, petulant child making his way to the helicopter, with Elon Musk’s son tagging along… pic.twitter.com/1rjyfDfgfo

Подскачайки от вълнение, малкият Екс върви пред Тръмп, докато двамата се отправят по малка пътека през южната поляна на Белия дом към Marine Force One. След това Тръмп, също в черно палто, маха към камерите, карайки Екс да погледне към тях. Щом забелязва камерите, той се усмихва и скача с ръце във въздуха.

Изображението на скока предизвика сравнения с популярен кадър на Мъск, който скача на предизборен митинг на Тръмп в Бътлър, Пенсилвания, през октомври.

На други изображения се вижда как президентът Тръмп внимателно вдига Lil X към стълбите на Marine One. След това те са последвани от Мъск и министъра на търговията Хауърд Лътник.

Друг потребител се включи: „Ето какво се случва, когато имате човек на поста, който обича семейството си, обича страната си!“

Малкият Екс е редовен гост в Белия дом, откакто Тръмп се завърна като президент на САЩ. Мъск е натоварен от Тръмп да ръководи Министерството на правителствената ефективност (DOGE), което има за цел да изкорени прахосничеството, измамите и корупцията във федералното правителство.

Миналия месец детето стоеше до Мъск и Тръмп в Овалния кабинет, докато Мъск говори пред медиите за мисията и постиженията на DOGE.

Други наблюдателни потребители забелязоха, че Тръмп се спъва, качвайки се на хеликоптера, като отбелязоха: "Ако беше Байдън, това щеше да е навсякъде по новините днес."

BREAKING: Stunning new footage shows Donald Trump tripping as he enters Marine 1 today. The media would have been all over this if it was President Biden. pic.twitter.com/qXfCEd9F1E