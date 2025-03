Как британските командоси помогнаха на ЦРУ да влезе в сърцето на войната в Украйна?

Екип от британски командоси ескортира украински генерали от Киев, за да се присъединят към спешна военна зала, където западните военни командири са планирали поражението на Русия.

Двама генерали бяха отведени от въоръжена охрана с дипломатически паспорти в Полша, а след това и в Германия, малко след избухването на войната, за да се присъединят към операция с участието на ЦРУ, която щеше да помогне за обръщане на конфликта и да постави в неудобно положение въоръжените сили на Владимир Путин, пише The Telegraph.

Оперативната зала беше създадена два месеца след началото на войната в Клей Казерн, щабквартирата на американската армия в Европа и Африка, компонент на американските въоръжени сили, във Висбаден, Германия.

Подробности за помощта за Украйна бяха разкрити в неделя в широкообхватно разследване на The New York Times (The NYT), което повдигна въпроси за това доколко САЩ, Великобритания и Западът са били въвлечени във войната в Украйна.

Доклади за западно военно планиране и споделяне на разузнавателна информация във войната в Украйна се появяват спорадично след нахлуването, но малко се знае за нивото на сътрудничество.

Подробностите вероятно ще разгневят Кремъл , който отдавна настоява, че Русия води прокси война със Запада и НАТО чрез Украйна.

Новата администрация на Тръмп вече започна да отменя елементи от тази помощ, събития, които тревожат много украинци за бъдещето на тяхната страна .

Според разследването, направено от 300 интервюта с правителствени, военни и разузнавателни източници в девет страни в САЩ и Европа, американците са предоставили широка гама от оръжия, разузнаване, стратегия и планиране, докато британски генерал е управлявал логистичния център от Клей Касърн.

Великобритания, според разследването, е настанила малки екипи от офицери в Украйна, за разлика от американците. Това даде на британските военни плановици относително по-голямо влияние.

Източници твърдят, че Бен Уолъс , министърът на отбраната по това време, е наредил генерал-майор Андрий Ковалчук ​​да бъде уволнен за това, че не е атакувал, докато руските сили са били на въжетата близо до Херсон.

Съобщава се, че украинският полеви командир се е поколебал да започне настъпление срещу руски войници, които са имали недостиг на храна и боеприпаси на западния бряг на Днепър.

Разследването отбелязва, че докато британски военни екипи са помагали в Украйна, администрацията на Байдън е извадила всички „ботуши на земята“ в навечерието на инвазията и е затворила посолството.

Малък екип от служители на ЦРУ е получил разрешение да остане, се отбелязва в доклада.

Междувременно, във Висбаден, други служители на ЦРУ помогнаха за планирането и подкрепата на кампания за споделяне на разузнавателна информация, която доведе до прецизни удари по ключови руски цели, първо в окупирана територия и в крайна сметка в Русия.

Разследването улавя сложното геополитическо балансиране, с което САЩ и Обединеното кралство трябваше да се справят, като се имат предвид сериозните опасения, че твърде дълбокото участие в конфликта може да тласне Русия с ядрено въоръжаване през ръба и рискува да провокира атака другаде .

САЩ и Обединеното кралство се утвърдиха все повече с продължаването на войната, въпреки че отношенията между Украйна и нейните западни съюзници, що се отнася до прозрачността и доверието, претърпяха значителни възходи и падения в резултат на различни стратегически цели.

Докато в началото на войната подкрепата се свеждаше предимно до въоръжаване на Украйна. До средата на 2024 г. американски и британски офицери наблюдаваха всеки аспект на всеки удар за конкретна операция в Крим, от идентифицирането на координатите на целта до изчисляването на траекторията на полета на ракетите.

Съобщава се, че тази мисия, с кодово име Operation Lunar Hail, е била предложена от американците на Владимир Зеленски, президента на Украйна, и е включвала мащабна бомбардировка, за да принуди руснаците да изтеглят военната си инфраструктура от Крим и да я преместят обратно у дома, което може да се равнява на стратегическа победа.

Британските власти също работиха с украинците, за да разработят план за нападение срещу Лунната градушка, включително как да свалят моста през Керченския проток, свързващ Кримския полуостров с континенталната част на Русия – мощен символ за Путин за връзката на Крим с родината.

Преди това мостът е бил червена линия за американците в началото на войната. Въпреки че Крим оставаше оспорвана територия за украинците, Русия вече го бе обявила за тяхна. Притеснението беше, че насочването към моста може да се разглежда от Путин като пряка атака срещу руска земя – ход, който потенциално би могъл да предизвика контраатака срещу интересите на САЩ.

Това е един от многото цитирани примери за това как червените линии на САЩ и Обединеното кралство са се преместили няколко пъти, както е описано от New York Times, което води до по-висок толеранс към риска.

Отношенията между Украйна и нейните западни съюзници понякога бяха напрегнати. Украинците поискаха повече оръжия и техника, докато американците смятаха някои от тези искания за неразумни.

Имаше също усещането сред някои във Вашингтон, че Украйна не прави достатъчно, за да привлече всеки годен мъж на фронтовата линия, въпреки че Киев намали наборната възраст до 25 години.

Съобщава се, че това се е превърнало в спорна точка, като г-н Зеленски отблъсква Лойд Остин, тогавашния министър на отбраната на САЩ, казвайки, че повече хора няма да помогнат на военните усилия, тъй като няма достатъчно оръжия, за да ги въоръжат, съобщи NYT.

Разследването също така описва разочарованието на САЩ от липсата на комуникация от украинска страна.

През април 2022 г., в седмиците преди ключовата среща в Германия между украински и американски офицери, американците забелязаха ракетния крайцер „Москва“ – флагмана на руския Черноморски флот – по време на рутинен разговор за обмен на разузнавателна информация. От това откритие украинците успяха да потопят кораба.

Въпреки че този инцидент демонстрира сложната военна мощ на Украйна и отбеляза значителна ранна победа, според съобщенията САЩ са били ядосани, тъй като не са били уведомени предварително, нито са възнамерявали да позволят на Киев да атакува Русия толкова жестоко.

Щеше да се повтори две години по-късно. Съобщава се, че през март 2024 г. САЩ са открили, че украинското военно разузнаване планира – без знанието на Вашингтон – сухопътна операция в югозападна Русия.

Когато САЩ разбраха, те предупредиха украинските си колеги, че подобна мисия ще се осъществи без тяхната подкрепа.

Подобни инциденти предизвикаха горчиви шеги в администрацията на Байдън, че са знаели повече за това, което руснаците планират, поради собствените си шпионски усилия, отколкото това, което украинските им партньори са имали в запас, съобщи NYT.

„Не питай, не казвай“ беше „по-добре, отколкото да попиташ и да спреш“ за украинците, каза генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, бивш командир на украинското военно разузнаване. "Ние сме съюзници, но имаме различни цели. Ние защитаваме нашата страна, а вие защитавате вашите фантомни страхове от Студената война."

