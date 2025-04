Туск към Тръмп за митата: Помислете пак, господин президент!

Полският премиер Доналд Туск призова Доналд Тръмп да не налага големи мита на ЕС тази седмица.

"Имате приятели и доверени съюзници от Португалия до Полша, от Дания до Гърция. В нашия общ европейско-американски интерес са силни САЩ, силен ЕС и силен НАТО, а не по-слаб", каза Туск на президента на Съединените щати във видео, публикувано в социалната мрежа X.

Mr. President @realDonaldTrump, cooperation is always better than confrontation. pic.twitter.com/EFtXj51rGC