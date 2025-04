Покрив на дискотека в Доминикана се срути, има загинали ВИДЕО

Най-малко 18 души загинаха и много други бяха ранени, след като покривът на нощен клуб в Санто Доминго, Доминиканската република, се срути рано във вторник, според директора на Центъра за спешни операции (COE) Хуан Мануел Мендес, съобщава CNN.

Мендес каза, че над 100 души са били извадени живи от развалините и спасителните усилия продължават, тъй като най-малко 300 души са били вътре в залата по време на срутването. Инцидентът е станало около 1:00 ч. след полунощ местно време. По време на срутването изпълнителят на меренге Руби Перес и неговият оркестър са били на сцената.

🚨🇩🇴13 DEAD, 93 INJURED IN NIGHTCLUB ROOF COLLAPSE IN THE DOMINICAN REPUBLIC

This comes after the roof of the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, collapsed earlier this morning.

The national police confirmed the death toll and said search and rescue