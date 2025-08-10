Байдън е бил готов да изгони Овечкин и другите руснаци от НХЛ

Администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън е обмисляла възможността за експулсиране на руските хокеисти от САЩ, включително и суперзвездата на на „Вашингтон Кепитълс“ Александър Овечкин.

С това се е целяло да се окаже натиск върху руския президент Владимир Путин като част от размяна на затворници, съобщава Wall Street Journal.

Според източника, в навечерието на мащабна размяна на затворници през август 2024 г., съветникът по националната сигурност на САЩ Джейк Съливан е предложил варианта за експулсиране на всички руски хокеисти от САЩ, за да окаже натиск върху руското правителство и да осигури освобождаването на американски граждани, затворени в Русия.

Тази година Овечкин счупи смятаният за недосегаем рекорд на Уейн Грецки за вкарани голове в редовния сезон на НХЛ. Това се случи на 6 април 2025 г. Руската звезда има вече 897 попадения в актива си.