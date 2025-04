Собственикът на падналия хеликоптер: Съкрушен съм!

Собственикът на туристическия хеликоптер, който падна в река Хъдсън, убивайки шестима души, сред които и деца,, каза пред The ​​ New York Post, че е “съкрушен“ от трагичния инцидент.

“Това е опустошение“, каза главният изпълнителен директор на New York Helicopter Tours Майкъл Рот. ”Аз съм баща и дядо и ако там бяха моите деца, щях да съм съсипан. Абсолютно съкрушен съм!”.

“Единственото нещо, което знам, като гледам видео на падащия хеликоптер, е, че лопатките на главния ротор не са били на хеликоптера“, каза притеснено Рот.

Собственикът на туристическият хеликоптер е в бизнеса от около 30 години и каза, че за това време не е виждал подобно нещо. “Единственото нещо, което можех да предположа - нямах представа - е, че или има сблъсък с птица, или лопатките на главния ротор са се повредили. Нямам представа. Не знам”, каза още Рот.

New York City Fire Department съобщи, че хеликоптерът Bell 206 Chopper се е разполовил и е паднал близо до Pier 40 на West Houston Street и West Street около 15:15 нюйоркско време.

