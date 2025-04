Инцидент в Овалния кабинет: Момиче припадна пред Тръмп ВИДЕО

Трябваше да бъде празничен момент в Овалния кабинет, но полагането на клетва на д-р Мехмет Оз претърпя драматичен обрат: млад член на семейството на известния телевизионен лекар, който беше назначен за новия ръководител на американската здравноосигурителна програма Medicare, колабира пред очите на американския президент и десетки репортери.

Новият министър на здравеопазването и социалните услуги на САЩ, Робърт Ф. Кенеди-младши, тъкмо беше произнесъл последните думи на церемонията, когато младото момиче изгуби съзнание. В суматохата от камери, микрофони и журналисти за момент изпаднаха паника.

Д-р Оз – не само политик, но и обучен лекар и довереник на Тръмп – коленичи до момичето и веднага оказа първа помощ.

Стаята беше разчистена за секунди.

Доналд Тръмп също изрази загриженост, като направи няколко крачки от подиума към момичето със сериозно изражение и извика на охраната си: „Погрижете се за нея“.

Малко по-късно беше хвърлена светлина:

Припадъкът доведе до преждевременен край и без това разгорещената пресконференция. Преди това Тръмп отговаряше на въпроси за Русия, Иран и миграцията. Но изведнъж фокусът вече не беше върху глобалната политика, а върху благосъстоянието на едно малко момиченце.

WATCH:

Moments ago, something happened in the Oval Office that resulted in everyone being kicked out of the room abruptly, while President Trump was speaking.

“Press out! Everybody get out, right now!”

It appears there may have been a medical emergency of some sort. Dr. Oz… pic.twitter.com/lBFDBmX3B9