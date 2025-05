Иран с ново подземно съоръжение за военни дронове

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГР) на Иран откри нов подземен хангар за военни дронове, което е поредната стъпка в усилията на страната да увеличи военния си капацитет. Разкриването беше придружено от видеоклип, показващ разположението и въоръжението на съоръжението.

Съобщението съвпадна с остри критики от страна на американските законодатели. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и високопоставени републиканци осъдиха ролята на Иран в глобалните конфликти по време на събитие на Капитолийския хълм, на което беше показан заловен дрон, произведен в Иран, като символ на обхвата на Техеран от Украйна до Близкия изток.

Разкриването на иранското подземно съоръжение за безпилотни самолети подчертава стратегията на Техеран за защита на активите му от потенциални въздушни удари и наблюдение, особено от Израел или Съединените щати, тъй като той пренасочва вниманието си към асиметрична война и засилена отбранителна инфраструктура.

Това развитие съвпада с подновяването на ядрените преговори между САЩ и Иран, като четвъртият кръг от преговорите е насрочен за неделя. Междувременно президентът Доналд Тръмп се подготвя за пътуване в Близкия изток, включващо спирки в Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ, където дискусиите вероятно ще се съсредоточат върху ядрените амбиции на Иран и опасенията за регионалната сигурност.

При представянето на IRGC беше демонстрирана интеграцията на различни ракетни платформи и безпилотни летателни апарати (БЛА) в подземната база. Иранските медии подчертават очевидния капацитет на съоръжението за автономни операции и бърза мобилизация. Длъжностни лица заявиха, че обектът е напълно оперативен и е в състояние да поддържа независими военни кампании.

Тази демонстрация на разширяващия се военен капацитет на Иран идва в момент, когато американските законодатели изразяват все по-голяма загриженост относно нарастващото използване на безпилотни летателни апарати от страна на Техеран. В четвъртък по време на събитие, организирано от Организацията "Обединени срещу ядрения Иран" (ОЯИ), в Конгреса беше показан заловен в Украйна ирански дрон Shahed 136. Изложбата подчерта нарастващата загриженост във Вашингтон относно глобалния отпечатък на Иран, като главният изпълнителен директор на UANI и бивш посланик на САЩ в ООН Марк Уолъс нарече дрона "най-разпространеното терористично оръжие за масово унищожение в съвременния свят".

Междувременно в петък иранският министър на външните работи Абас Арагчи отхвърли неотдавнашните съобщения, предполагащи съществуването на таен ядрен обект в Иран, като ги отдаде на опити, целящи да провалят предстоящите ядрени преговори с Вашингтон. В публикацията си в X Арагчи изглежда се позовава на доклад, в който се цитира Националният съвет на съпротивата на Иран (NCRI), като пише: "Като по часовник се разпространяват още много страшни сателитни снимки, тъй като предстои подновяване на непреки ядрени преговори между Иран и САЩ".

