Тръмп отпраши в голф количка с Мохамед бин Салман (ВИДЕО)

Във вторник президентът Доналд Тръмп беше откаран на вечеря в голф количка от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман – завършвайки поредица от сложни церемонии в чест на гостуващия американски лидер.

78-годишният Тръмп се качи в количката, управлявана от 39-годишния де факто владетел на Саудитска Арабия, докато получаваше традиционно посрещане в историческата столица на саудитското кралско семейство от 18-ти век, близо до Рияд.

Десетки мъже в традиционното саудитско облекло – бяла роба и червена забрадка – се поклащаха и пееха под звуците на барабан пред двореца Салва, построен през 1765 г., докато Тръмп пристигаше за официалната държавна вечеря със секретарите на кабинета и Илон Мъск.

Пътят на кортежа до мястото беше осеян с конници, носещи американски знамена, и ескадрон ездачи на камили.

I CANNOT think of a greater sign of respect of America: President Trump is given a golf cart ride tour of Al-Turaif from the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman.

They put on the entire thing for him. The Prince is personally driving.pic.twitter.com/x0Ny3nqvGV