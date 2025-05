Фон дер Лайен: ЕС подготвя нов пакет санкции над Русия

Европейският съюз работи върху нов пакет санкции за Русия, с които да увеличи натиска върху руския президент Владимир Путин, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

"Ще увеличим натиска", каза Фон дер Лайен от Тирана преди срещата с европейските лидери.

"Работим по нов пакет санкции, който включва санкции срещу Северен поток 1 и 2, както и включване на още плавателни съдове с списъка на сенчестия флот, намаляване на тавана на цените на петрола и накрая повече санкции за руския финансов сектор", уточни председателят на ЕК.

“Искаме мир. Сега е моментът да се засили натискът, докато Путин също не е готов за мир”, каза Фон дер Лайен.

We want peace.

Now is the time to intensify the pressure until Putin is also ready for peace.

This is why we are working on the 18th package of sanctions ↓