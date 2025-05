Ъъъ, аз, аз, аз, не знам: Аудио разкри как Байдън губи мисълта си, не помни кога е умрял синът му ВИДЕО

Тревожни аудиозаписи на разговора на Джо Байдън със специалния прокурор Робърт Хър през 2023 г. разкриват пропуските в паметта на залязващия президент и включват един особено обезпокоителен момент, в който той се мъчи да си спомни кога е починал синът му Бо.

Докато беше президент на САЩ, Байдън претендира за изпълнителна привилегия върху аудиозаписите от интервюто си с бившия специален прокурор Хър, който публично описа Байдън като „възрастен“ и „разсеян“ и с „намалени способности“. Но в петък беше публикуван аудиозапис от части от интервюта, дадени от Байдън на федерални прокурори през 2023 г., последният от поредица доклади, които отново поставят на преден план въпросите за здравето на Байдън.

