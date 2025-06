Папа Лъв XIV облече дарената му от премиера Росен Желязков омофора ВИДЕО

Папа Лъв XIV облече дарената му от премиера Росен Желязков преди дни литургическа одежда с изображението на светите апостоли Петър и Павел и с българската роза.

Папата се е появил с подарения омофор снощи по повод празника на Посещението на Дева Мария при Елисавета, и края на месец май, посветен специално на Дева Мария, във Ватиканските градини.

Папата изрази радостта си от участието си във вечерната молитва, описвайки я като „жест на вяра, чрез който по прост и благоговеен начин се събираме под майчинския покров на Мария“.

На подарения му от премиера Желязков омофор са извезани образите на Светите Апостоли Петър и Павел, почитани в Римокатолическата църква като духовните стълбове на Христовата вяра. Апостол Петър, изобразяван с ключове, символизира духовната и папската власт като приемник на Свети Петър, докато Апостол Павел представлява мисията на църквата в света, а книгата в ръката му е символ на неговите послания и основа на християнската теология.

To close the month the Marian month of May, Pope Leo XIV joined pilgrims present at the Grotto of Lourdes in the Vatican Gardens.

He expressed his joy at being part of the vigil, describing it as “a gesture of faith through which, in a simple and devout way, we gather under the… pic.twitter.com/jReOaBKSJy