Жива верига ще пречи на еврокомисарите да влязат в НС, Диляна Гайтанджиева е на протеста

Продължава протестът срещу еврото пред Народното събрание. Протестиращите планират да направят жива верига около парламента, за да не допуснат еврокомисарите, които се очаква да пристигнат в 12 ч. да влязат в сградата.

По-рано те се опитаха да преминат през полицейския кордон и да нахлуят в сградата, но бяха спрени. Повечето плакати, които носят протестиращите са с надписи на английски: "No to the euro, yes to our lev", "Dictate", "Brussels ≠ Bulgaria", "The euro is not democracy" и "First ask the people".

Преди минути при тях излязоха депутатите от "Възраждане" и "Величие".

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова за протести в цялата страна, защото "борбата трябва да продължава".

"Получихме съобщение от полицията в 8:30 ч., че от БНБ казали, че събраните няколко десетки пречат на работата на БНБ, като вдигат шум. Не им пречим, като вдигаме шум, те не работят. Ако този насилствен доклад бъде положителен, БНБ спира да съществува, вече няма да има БНБ. Управляващите на практика елиминираха банката предварително", заяви той пред протестиращите.

След него пред хората говори и лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов. На протеста дойде и депутатът от БСП Иван Петков. И от МЕЧ на Радостин Василев дадоха подкрепа за протеста.

На протеста е и Диляна Гайтанджиева, която бе обявена за агент на ГРУ от разследващия журналист Христо Грозев.

"За мен е чест да съм сред вас, защото трябва да покажем, че сме силни, че сме заедно, че сме свободни и ще се борим за държавата си", заяви журналистката и благодари на хората за подкрепата.

Повечето хора са от организациите на партията от други градове в страната: Кюстендил, Русе, Ловеч, Плевен, Добрич и други.

Центърът на София - в района на т.нар. триъгълник на властта, е блокиран. Има засилено полицейско присъствие.

