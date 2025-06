Тръмп едва не се преби на стълбите на Air Force One ВИДЕО

В неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп се спъна, докато се качваше по стълбите към Air Force One в Мористаун, Ню Джърси.

Той успя да се хване за парапета, за да не падне върху стъпалата - случка, която щеше да повтори инцидент с предшественика му, Джо Байдън, който отнесе много подигравки заради падането си на стълбите на Air Force One.

BREAKING: Trump STUMBLES while climbing Air Force One. Remember how the media reacted when Biden did this? Make this video go viral. pic.twitter.com/pBi6Yt9ilO