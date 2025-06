Илон Мъск се разкая, “отишъл твърде далеч“ в атаките си срещу Тръмп

Технологичният магнат Илон Мъск изрази съжаление за експлозивния си онлайн сблъсък с президента на САЩ Доналд Тръмп.

“Съжалявам за някои от публикациите си за президента @realDonaldTrump миналата седмица. Те отидоха твърде далеч“, написа Мъск в своята социална платформа X.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.