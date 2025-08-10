IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

В Пещера стартира "Тур дьо Франс" за любители

Началото на състезанието беше дадено в центъра на града

10.08.2025 | 10:23 ч. Обновена: 11.08.2025 | 03:18 ч. 3
Снимка Живко Гинчев

Снимка Живко Гинчев

В Пещера стартира третият етап на престижната колоездачна надпревара "Тур дьо Франс" за любители. Началото на състезанието беше дадено в центъра на града. 

Най-високата точка, която ще достигнат колоездачите, е на 1350 метра надморска височина при курорта „Свети Константин“, след което ще продължат по Панорамния път на язовир „Батак“ и ще се спуснат в дефилето през град Батак до изходната точка град Пещера.

"Дистанциите в неделя са две - 112 и 58 километра. В по-дългата са се записали над 480 състезатели, а в по-кратката - 680 души". Това обясни в „Събуди се” организаторът на Etape Bulgaria by Tour de France за любители Даниел Дуков.

Началникът на  отдел "Младежки дейности" към Община Пещера Силвия Връбчева посочи, че за града и региона това състезание е повод за гордост. "Радостни сме, че сме домакини на събития от този ранг. Състезанието съчетава туризъм, традиция и… забавление". /NOVA

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пещера тур дьо франс любители стартира
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem