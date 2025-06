МОСАД плаши ирански генерали: По-близо сме до вас от вената на шията ви ВИДЕО

Израелски разузнавателни агенти са провели десетки зловещи телефонни обаждания до висши ирански генерали по-рано този месец, предупреждавайки ги да „избягат“ със семействата си или да се изправят пред сигурна смърт.

Обаждането – едно от поне 20-те, отправени към висши служители на режима, е било осъществено часове след като Израел е започнал удари срещу Иран като част от операция „Изгряващият лъв“ на 13 юни, съобщиха множество източници, запознати с операцията, пред Washington Post.

The Washington Post published a recording of a Mossad agent calling an Iranian general, saying the general was next on Israel's hit list. Mossad gave the general 12 hours to flee with his wife and child—or they would all be killed. pic.twitter.com/DmVIdL5m04