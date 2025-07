Археолози в Перу разкриха 3500-годишен град, свързвал крайбрежието и Андите

Археолози разкриха 3500-годишен град в Перу, който вероятно е служил като търговски център, свързващ културите на тихоокеанското крайбрежие с тези в Андите и Амазонка, процъфтявайки по същото време като ранните цивилизации в Близкия изток и Азия, съобщава Ройтерс.

Публикуваните от изследователите кадри от дрон показват, че центърът на града е маркиран от кръгла структура на тераса на хълм, с останки от каменни и глинени сгради, построени на около 600 м над морското равнище.

Градският център, наречен Пенико, се намира в северната провинция Баранка и е основан между 1800 и 1500 г. пр. н. е. Хр. и се намира в близост до мястото, където преди 5000 години се развива цивилизацията на Карал, най-старата в Северна и Южна Америка.

Карал, състоящ се от 32 монументални структури, се смята за съвременник на цивилизациите в Египет, Индия, Шумер и Китай. За разлика от тях обаче тя се развива в пълна изолация, твърдят изследователите.

Рут Шади, археологът, ръководил проучванията в Пеньико, казва, че новооткритият град е ключов, тъй като експертите смятат, че е възникнал, след като цивилизацията на Карал е била опустошена от климатичните промени.

Археологът Марко Мачакуай, изследовател от Министерството на културата, заяви на пресконференция, че значението на Пенсико се състои в това, че е продължение на обществото на Карал.

