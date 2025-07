Урсула за Сребреница: Никога няма да позволим да се напише друга версия на историята

Някои събития в историята хвърлят сянка, която остава през поколенията. Така и геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните глави в колективната памет на Европа, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод 30-ата годишнина от геноцида в Сребреница.

"Минаха 30 години от това престъпление. Днес искам да почетем убитите момчета и мъже бошняци, общо 8300, както и тези, които все още се водят изчезнали", отбеляза тя в социалната мрежа Х.

По думите ѝ е задължение на настоящите поколения да помнят и да запазят истината, за да могат следващите поколения да знаят какво се е случило. "Трябва да знаят, че през 1995 г. жертвите са системно убивани и погребвани в масови гробове в рамките на "зоната за сигурност" на ООН Сребреница. Град, в който вярвахме, че ще ги защитим от бруталната война, поразила Босна и Херцеговина", подчерта Фон дер Лайен.

Тя допълни, че Европейският съюз никога няма да забрави какво се е случило в Сребреница преди 30 години.

"Не бягаме от миналото си и отговорността за неуспеха да предотвратим и спрем геноцида. Никога няма да позволим да се напише друга версия на историята. Решително отхвърляме и осъждаме каквото и да е отричане, преиначаване или подценяване на геноцида в Сребреница, както и възвеличаване на военните престъпления", посочи председателката на ЕК.

"Политическите лидери имат голяма отговорност в това отношение, особено в Босна и Херцеговина и в целите Западни Балкани. Те трябва да бъдат пример за другите в признаването на утвърдените факти и искреното отдаване на почит към жертвите".

В края на речта си тя се обърна към гражданите на Босна, като подчерта, че ЕС е с тях и остава напълно ангажиран в подкрепата на страната по пътя ѝ към членство. "Вашите политически лидери трябва да изпълнят своята част от задачата, за да може вашата страна да намери мястото си в сърцето на Съюза, където и принадлежи", заключи тя. / БТА

30 years on, I honour the Bosniak boys and men who were victims of the Srebrenica genocide.

I also honour the mothers who carry the weight of that loss for decades.

We must remember and preserve the truth, so that future generations know exactly what happened in Srebrenica.