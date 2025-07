Coldplay без да искат разобличиха любовна афера на IT шеф на свой концерт ВИДЕО

Докато камерата традиционно показваше фенове на концерт на Coldplay в Бостън в сряда, някои влюбени двойки може би са се радвали точно на тази публичност. Изведнъж камерата спря, а един мъж на средна възраст, с ръце, обгърнати около жена, светкавичто се скри от погледа на обектива. Тогава стана ясно, че нещо не е наред.

Той махна ръцете си, жената трепна, обърна се и покри лицето си с ръце, а мъжът се свлече на колене, отдръпвайки се от погледа на камерата.

NEW: CEO Andy Byron and HR head Kristin Cabot from Astronomer caught having an affair on the jumbotron at Coldplay’s Boston concert pic.twitter.com/QloKq6n5NO