Почина двегодишното дете, простреляно в новогодишната нощ в Скопие

Предполага се, че е било уцелено от заблуден куршум

02.01.2026 | 13:45 ч. Обновена: 02.01.2026 | 13:53 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двегодишното дете, получило тежко нараняване с огнестрелно оръжие в новогодишната нощ в Скопие, почина тази сутрин, съобщи Макфакс.

Главната прокуратура в Скопие съобщи, че е издадена заповед за аутопсия на детето, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата около случая.

Според наличната до момента информация детето е присъствало на новогодишно тържество и фойерверки с майка си, когато е било улучено от метално тяло, за което се предполага, че заблуден куршум.

Към момента няма официална информация къде е станал инцидентът.

