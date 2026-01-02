Почина двегодишното дете, простреляно в новогодишната нощ в Скопие

Двегодишното дете, получило тежко нараняване с огнестрелно оръжие в новогодишната нощ в Скопие, почина тази сутрин, съобщи Макфакс.
Главната прокуратура в Скопие съобщи, че е издадена заповед за аутопсия на детето, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата около случая.
Според наличната до момента информация детето е присъствало на новогодишно тържество и фойерверки с майка си, когато е било улучено от метално тяло, за което се предполага, че заблуден куршум.
Към момента няма официална информация къде е станал инцидентът.