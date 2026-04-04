ЦСКА победи 3:0 Берое, съдията не видя дузпа срещу "червените“

ЦСКА тресна 3:0 като гост на Берое в среща от 28-ия кръг на Първа лига. Така хората на Христо Янев на практика се бетонираха в Топ 4 преди плейофите в родния шампионат. Армейците обаче потрепериха доста, след като двата гола на успокоението дойдоха след 80-ата минута.

Успехът на „червените“ донесоха капитанът Адриан Лапеня, влезлият на смяна Мохамед Брахими и Йоанис Питас, който вкара от дузпа в добавеното време. Заралии обаче дадоха много сериозен отбор на армейците и показаха зъби в атака. Вратарят Фьодор Лапоухов обаче пази като лъв и не допусна гол мрежата си.

Домакините със сигурност се чувстват ощетени, защото в 35-ата минута те имаха доста основателни претенции за дузпа, след като при удар от далечна дистанция срещна ръката на Лапеня в пеналта. Съдията Тодор Киров не посочи бялата точка, а не последва и реакция от ВАР.

Любопитното е, че и двата състава стартираха без нито един български футболист в титулярните си състави.

С добавените 3 точки ЦСКА вече има 52 точки на актива си и на практика се бетонира на 4-ото място два кръга преди края на редовния сезон. Берое остава на 14-ата позиция с 22 пункта на сметката си. „Червените“ от своя страна записаха 15-та поредна победа над тима от Стара Загора.

