Франция даде заден, да се присъедини към Съвета за мир

Засега Франция няма да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, защото неговият устав не съответства на резолюцията на ООН за уреждане на конфликта в Газа, а някои елементи от хартата противоречат на Устава на ООН, съобщава Ройтерс, позовавайки се на говорителя на френското външно министерство.

“От една страна, той (Съветът) не съответства на първоначалния мандат за Газа, който дори не е споменат, а от друга страна, в тази харта има елементи, които противоречат на Устава на ООН“, заяви Паскал Конфаврьо пред репортери.

От Белия дом съобщиха, че в Съвета за мир, освен САЩ, участие ще вземат Бахрейн, Мароко, Аржентина, Армения, Азербайджан, Белгия, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства и Узбекистан. / БТА