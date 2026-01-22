Тръмп представи своя "Съвет за мир": Днес светът е по-богат и безопасен НА ЖИВО

Доналд Тръмп представи в Давос своя "Съвет за мир". Той заяви, че това е "много вълнуващ ден", твърдейки, че "всеки иска да бъде част от него".

Държавите, приели поканата на Тръмп, са Аржентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларус, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Мароко, Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства, Узбекистан и Виетнам.

Франция, Норвегия, Словения, Швеция и Обединеното кралство, отказаха.

Други също са поканени, но все още не са взели окончателно решение: Камбоджа, Китай, Хърватия, Германия, Индия, Италия, изпълнителната власт на ЕС, Парагвай, Русия, Сингапур, Тайланд и Украйна. В тази категория е и България, където поканата на Тръмп предизвика напрежение.

Тръмп каза, че бордът за мир ще работи с "много други, включително Организацията на обединените нации". За групата лидери, събрани на сцената, американският президент обяви:

"Всеки един от тях е мой приятел... Харесвам всеки един от тях. Можете ли да повярвате? Обикновено имам около двама или трима, които не харесвам."

В обръщението си президентът на САЩ се обръна към ООН и отправи комплимент, смесен с неодобрение.

"ООН има огромен потенциал, но не го е използвала", каза той, отбелязвайки, че в ООН има някои "велики хора", но добавяйки, че не е говорил с никой от тях, когато е работил върху "осемте войни, на които сложих край".

По думите му ООН не е положила достатъчно, за да ги сложи край на войните, но и всъщност не е могла да го направи.

"Но Съветът на мира ще работи с ООН", подчерта Тръмп.

Той заяви, че "сега имаме мир в Близкия изток", повтори твърдението си, че е сложил край осем войни, а след това намекна, че "скоро ще сложи край на още една". Навярно Тръмп има предвид конфликта между Русия-Украйна. Американският президент отново отбеляза, че е мислил, че "тази война ще бъде лесна за уреждане", но се оказа най-трудната.

"29 000 души, предимно войници, загинаха миналия месец", коментира Тръмп. "Това е ужасна бройка."

По думите му в мирните преговори се постига голям напредък.

Разбира се, и в тази реч, както и във вчерашното му изказване, липсва скромност. Тръмп отбеляза, че днес се навършва една година от встъпването му в длъжност, повтаряйки, че "никоя друга държава не е виждала такъв прогрес за толкова кратко време". Той влезе монолог за изборната си победа през 2024 г. и радикалния обрат оттогава.

Връщайки се към въпроса за мира, той заяви, че много пожари са били потушени, казвайки:

"Днес светът е по-богат, по-безопасен и много по-мирен, отколкото беше само преди година. Угасихме всички онези пожари, за които много хора не знаеха, включително и аз."

Според него войната в Газа "наистина е към своя край", въпреки че има някои "малки пожари" за потушаване.

Тръмп също така се оплака, че макар повечето съюзници от НАТО да са увеличили военните си разходи, под негово настояване Испания изостава. Той твърди, че Мадрид "иска да се възползва от предимствата на останалите безплатно".

След като изброи постиженията на администрацията си на световната сцена след завръщането си в Белия дом, Тръмп коментира Венецуела.

"По-рано този месец, благодарение на несравнимите умения, сила и мощ на американската армия, ние разполагаме с най-мощната армия в света, заловихме престъпния диктатор Николас Мадуро и народа на Венецуела“, казва той. "Много съм щастлив от това и имаме отлични отношения с новите лидери на Венецуела, отношенията са добри. Отваряме страната за нашите гигантски петролни компании и нещата вървят много добре. Вече извадихме 50 милиона барела петрол и много от това ще се върне във Венецуела."

Той каза, че Венецуела "ще реализира повече приходи от нас за кратък период от време, отколкото от години".

"Петролните компании искат да влязат, искат да влязат веднага, ние вече сме там и обикаляме обектите", добави той.

В едно от странните си изказвания Тръмп заяви, че нарича света "регион".

"Светът е регион и ще имаме мир в света", размишлява Тръмп"