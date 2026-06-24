Откриха дрога за 500 хиляди евро в пещера на италианския остров Понца

На италианския остров Понца властите откриха в пещера скривалище за наркотици. Островът е главният в Понтийския архипелаг в залива Гаета в Тиренско море към област Лацио.

По време на нормалните проверки на територията на остров Понца финансова полиция направила особено откритие, съобщи ежедневникът "Република", цитиран от БНР.

Товар от 40 килограма хашиш бил скрит на дъното на пещера, до която може да се стигне само с плуване или гмуркане на страната на Киая ди Луна - малък плаж с форма, напомняща за лунния полумесец.

Дрогата била опакована в 330 пакетчета и скрита в цепнатина на пещерата. Предполага се, че е закарана дотам с лодка от курортния град Анцио, намиращ се на едноименния полуостров. Никой не може да бъде обвинен в притежание на дрогата, скрита в пещерата на остров Понца и оценена на 500 000 евро.

Поради нарастване на туристическия поток на острова през летния сезон от млади хора от района на Рим и по-заможния Неапол полицията ще засили сигурността през този период. Въпросът е, че организираната престъпност, която измъчва Понтийското крайбрежие, може да се възползва да увеличи приходите си от търговия с наркотици, включително на остров Понца.