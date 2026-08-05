Иранските спецчасти навлязоха в Ирак: Техеран обяви ликвидирането на осем кюрдски лидери

Иран обяви, че части от специалните сили са провели трансгранична операция в автономния регион Кюрдистан на Ирак, твърдейки, че са убили осем лидери на въоръжени сепаратистки групировки, действащи близо до границата. Според изявления на иранските военни, операцията е в ход от няколко седмици и е насочена към организации, които Техеран обвинява в извършване на атаки и подкрепа на бунтовническата дейност в Западен Иран, пише MWM. Въпреки това съобщението бележи значителна ескалация, тъй като предполага, че иранските сухопътни сили са извършили операции на иракска територия, вместо да разчитат единствено на ракетни, дронови и артилерийски удари, които характеризираха предишни кампании срещу подкрепяни от Запада кюрдски бойни групировки.

Техеран многократно обвини иранските кюрдски опозиционни групи, базирани в Северен Ирак, включително организации като Партията на свободата на Кюрдистан (PAK), Демократическата партия на Ирански Кюрдистан (KDPI), Komala и PJAK, в сътрудничество със западните и израелските разузнавателни служби и опит за проникване в Иран. Иранските власти засилиха подобни обвинения след регионалния конфликт по-рано тази година, предупреждавайки, че всякакви трансгранични операции от сепаратистки групировки ще бъдат посрещнати с военна сила. Въпреки това, малко подробности относно иранската операция са били разкрити и не са разкрити нито конкретните целеви групи, нито техните местоположения.

Американски власти многократно са намеквали за кюрдските паравоенни групировки, играещи важна роля във военните усилия срещу Иран.

В интервю за Ройтерс от март 2026 г. президентът Доналд Тръмп изрази подкрепа за иранските кюрдски групировки, провеждащи операции срещу Иран, заявявайки:

"Мисля, че е чудесно, че искат да направят това, аз бих бил напълно "за"."

Той имаше предвид възможността иранските кюрдски милиции да преминат в Иран по време на конфликта. На 3 март Ройтерс съобщи, позовавайки се на три източника, запознати с дискусиите, че иранските кюрдски милиции са се консултирали със Съединените щати дали и как да атакуват иранските сили за сигурност от бази в Иракски Кюрдистан. Според два от източниците целта е била да се отслаби иранската армия и да се създадат условия за по-широко въстание срещу правителството.

На 6 март Ройтерс съобщи, че израелски представители са провели разговори с ирански кюрдски фракции относно операции за превземане на градове близо до иранската граница, докато Тръмп публично е приветствал перспективата за кюрдска офанзива. Впоследствие CNN цитира множество американски представители, които съобщават, че ЦРУ проучва възможности за подкрепа на кюрдските военни усилия с цел разтягане на иранските сили за сигурност, насърчаване на безредици в Иран или потенциално даване на възможност на кюрдските сили да установят контрол над части от северозападен Иран. В доклада се посочва, че се водят разговори с кюрдските лидери в Ирак и иранските кюрдски опозиционни групи, въпреки че не е обявено окончателно решение. По-късно същия месец WP съобщи, че администрацията на Тръмп се е свързала както с иракските кюрдски политически лидери, така и с иранските кюрдски опозиционни групи. Според доклада Тръмп е предложил американска въздушна подкрепа и логистична помощ, като същевременно е призовал кюрдските групи да участват в усилията за дестабилизиране на иранското правителство.