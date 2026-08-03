Готвят голяма промяна в пенсионната система

Съществена промяна в пенсионната система подготвя правителството, става ясно от писмен отговор на министъра на финансите и вицепремиер Гълъб Донев на депутатски въпрос.

Предстои всички изплащани пенсии, които не са свързани с осигурителния принос на хората, да бъдат извадени от бюджета на държавното обществено осигуряване и да бъдат превърнати в социални плащания. Но с това може да бъдат променени и критериите, на които трябва да отговарят хората, за да получат съответното социално подпомагане, пише „Труд“.

„Важна мярка, насочена към запазване на принципа „принос – права“, по която ще се работи през следващата година, е изваждането на всички плащания от осигурителната система, които не са свързани с осигурителния принос на хората. По дефиниция пенсията е доход, заместващ доходите от труд, в резултат на настъпил осигурителен риск – старост, инвалидност или смърт. В тази връзка ще бъдат разработени необходимите законодателни промени, в които ще се регламентира трансформиране на плащанията от осигурителната система, които имат характер на социално подпомагане и не са свързани с осигурителния пренос на лицата, в социална подкрепа“, пише в отговора на министъра на финансите.

Разходите за изплащане на пенсиите нарастват с над 1 млрд. евро на година. През следващата година е планирано разходите за пенсии да нараснат с 1,062 млрд. евро, а през 2028 г. с още 1,037 млрд. евро.

Събираните пари от осигуровки не стигат за изплащане на пенсиите. Очакваният дефицит в бюджета на държавното обществено осигуряване през следващата година е 6,739 млрд. евро, а през 2028 г. – 6,768 млрд. евро. Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната разходите за пенсии е планирано да бъдат 10,9%, пише в отговора на министъра. Но това е по-малко от разходите за пенсии като дял от БВП средно за страните от ЕС.

Равнището на пенсиите и и финансовото състояние на държавната пенсионна система зависят и от фактори, като миналия осигурителен принос на сегашните пенсионери, демографската ситуация, състоянието на пазара на труда и общото равнище на доходите. В дългосрочен план, най-силно влияние върху пенсионната система ще оказват демографските промени и условията за пенсиониране.

Очаква се възрастовата структура на българското население да се промени значително през следващите десетилетия поради раждаемостта, продължителността на живота и миграцията, посочва Гълъб Донев. Съотношението между броя на пенсионерите и броя на осигурените ще нараства. Застаряването на населението и нарастването на средната продължителност на живота от една страна и намаляването на населението в трудоспособна възраст от друга, ще оказват съществено влияние върху държавната осигурителна система, пише в отговора на министъра на финансите.

Във всички държави от ЕС, включително и в България, има демографски тенденции, които оказват неблагоприятно влияние върху пенсионните системи, при които изплащането на пенсиите се финансира от текущо събраните осигуровки. От една страна хората, които внасят осигуровки, стават по-малко, а от друга страна периодът на получаване на пенсия става по-продължителен. В тази връзка част от мерките, които предприема правителството, са борба със сивата икономика, ограничаване на злоупотребите и премахване от осигурителната система на плащанията, които не са свързани с осигурителния принос на хората.