Гръцкият остров Сирос търси гледачи на котки: Работният ден е 5 часа, настаняването - безплатно

Любителите на котките и слънчева Гърция имат възможност да прекарат поне месец на живописния остров Сирос, без да плащат нищо за настаняване.

Организацията Syros Cats, която се грижи за спасени и бездомни животни, отваря през септември кандидатстването за доброволческата си програма за 2027 година за хора от различни държави, включително и от България, съобщава порталът Starlap ("Старлап").

Участниците ще работят пет дни в седмицата, по приблизително пет часа на ден. В замяна те ще получат безплатно настаняване, ежедневна закуска и покрити разходи за вода, електричество и интернет.

В свободното си време те ще могат да се насладят на плажовете, природата и архитектурата на остров Сирос.

Това е доброволческа програма, която включва:

Одобрените кандидати се настаняват в общо жилище, като всеки ще разполага със собствена спалня, а кухнята, банята и общите помещения ще се споделят с още двама или трима доброволци.

Организацията осигурява:

безплатно настаняване;

самостоятелна спалня;

ежедневна закуска;

покрити разходи за вода, ток и интернет;

около пет часа работа дневно;

два почивни дни седмично.

Обядът, вечерята и останалите лични разходи се поемат от доброволците. Средствата за транспорта до острова също не се възстановяват.

Работният ден обикновено започва около 8:00 часа и приключва около 13:00 часа. При необходимост се налага и вечерно хранене или даване на лекарства на животните.

Задълженията не се изчерпват с игра с котките. От Syros Cats подчертават, че програмата не представлява същинска ваканция, а реална доброволческа работа.

Сред основните задачи са:

хранене на котките и смяна на водата;

почистване на клетки, помещения и котешки тоалетни;

грижи за болни, ранени и бездомни животни;

даване на лекарства по указания;

социализация на котенца;

съдействие при ветеринарни прегледи;

поддръжка на двора и сградите на приюта;

разтоварване на доставки с храна и оборудване.

Организацията обръща специално внимание на хигиената, тъй като често се грижи за болни и възстановяващи се животни.

Изискванията към кандидатите

Доброволческата програма е предназначена за пълнолетни лица, които могат да останат на острова минимум един месец. С предимство се ползват кандидатите, готови да се ангажират за по-дълъг период.

Търсят се хора, които:

са в добро физическо състояние;

работят самостоятелно и отговорно;

не се притесняват от физически труд и почистване;

обичат котки;

говорят английски език на "адекватно" ниво.

Работата може да бъде физически натоварваща, тъй като включва пренасяне на чували с храна до 15 килограма, движение по неравен терен и почистване на тесни и труднодостъпни пространства.

Предимство имат кандидатите с опит в приюти за животни, ветеринарни клиники или грижи за бездомни и болни котки. По правило организацията предпочита доброволци над 25-годишна възраст, макар че не изключва одобрение за участие и на по-млади кандидати.

В програмата не се допуска участие на хора с деца или домашни любимци.

От Syros Cats изрично уточняват, че програмата няма трудов характер.

Доброволците не получават възнаграждение, а организацията покрива част от разходите им чрез предоставяне на настаняване, закуска и покриване на разходите за битови услуги.

Кандидатурите за доброволческите места през 2027 година

ще бъдат приемани от септември чрез онлайн формуляр на сайта на Syros Cats.

Желаещите трябва да уточнят кога могат да пристигнат, колко време могат да останат, какъв опит имат в работата с животни, дали са работили в приют или спасителна организация, както и дали планират дистанционна работа по време на престоя си, съобщава Bulgaria ON AIR.

От значение е още дали те притежават шофьорска книжка за автомобил с ръчна скоростна кутия и какъв е практическият им шофьорски опит.