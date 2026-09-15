Безкрайното скролване под прицел: ЕС готви нов закон за децата онлайн

Европейският съюз подготвя нови правила, които могат да ограничат достъпа на деца под 15 години до социални мрежи, платформи за видеосподеляне, чатботове с изкуствен интелект и онлайн игри, показва проект на законодателно предложение, пишат AFP и CNA.

Предложението, което се очаква да бъде представено официално в четвъртък, предвижда минималната възраст за самостоятелно създаване на профил в ЕС да бъде 15 години. За по-малките деца се предлага поетапна система за достъп под родителски контрол.

Новият "Закон на ЕС за децата" няма да се ограничава само до възрастта. Технологичните компании ще трябва да направят услугите си "безопасни по дизайн", включително чрез премахване за непълнолетни на определени функции, които могат да насърчават прекомерното използване на платформите.

Как ще работят възрастовите ограничения?

Децата на 15 и повече години ще могат самостоятелно да създават свои профили.

За 13- и 14-годишните се предвиждат специални акаунти, създавани със съдействието на родителите. Те ще имат ограничени функции, контрол върху времето пред екрана и ще остават под родителски надзор.

За децата между 3 и 13 години достъпът ще бъде възможен единствено чрез изцяло контролирани от родителите профили в услуги, определени като подходящи за деца и отговарящи на по-строги изисквания за безопасност.

Децата под 3 години няма да имат достъп до социални мрежи и други услуги, определени като рискови.

ЕС подготвя и приложение за проверка на възрастта, което трябва да затрудни заобикалянето на ограниченията.

Този модел се различава от въведения в Австралия, където достъпът до социални мрежи е забранен за лица под 16 години независимо от съгласието на родителите.

Край на безкрайното скролване за деца

Сред основните промени е ограничаването на функции, които според европейските институции могат да създават зависимост.

Проектът предвижда за детските профили да бъдат забранени или ограничени безкрайното скролване, определени изкуствени известия и някои системи за награди, които стимулират потребителя да прекарва повече време в дадена платформа.

Предвиждат се правила и за алгоритмите за препоръчване на съдържание, така че да бъде ограничено показването на потенциално вредни материали на непълнолетни.

Детските профили трябва да бъдат поверителни по подразбиране, рисковите настройки да бъдат автоматично изключени, а непознати потребители да не могат свободно да установяват контакт с деца.

Специални изисквания ще има и за онлайн игрите и чатботовете с изкуствен интелект.

Брюксел признава, че сегашните правила не са достатъчни

ЕС вече разполага със Закон за цифровите услуги (DSA), който съдържа редица изисквания за защита на непълнолетните онлайн. Според проекта обаче съществуващите правила не са достатъчни, тъй като не забраняват изцяло някои от най-проблемните функции.

"Подходът на ЕС трябва да ограничи достъпа на технологичните компании до нашите деца, а не обратното", се посочва в документа.

Новите правила ще надградят DSA, който позволява при нарушения да бъдат налагани глоби до 6% от годишния глобален оборот на компаниите.

Натискът за общоевропейски мерки се засили през последните месеци, като сред държавите, настояващи за по-строга защита на децата в социалните мрежи, са Франция и Гърция.

След официалното представяне предложението трябва да премине през преговори между Европейския парламент и държавите членки, преди да може да стане закон..