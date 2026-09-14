Франция с нов проект за забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

Френското правителство внесе преработено предложение за забрана на социалните медии за деца под 15 г., след като предишната забрана беше отменена от върховния конституционен орган на страната, заяви днес президентът Еманюел Макрон, предаде АФП.

Конституционният съвет на Франция отхвърли предишното законодателство в средата на август като констатира, че част от него представлява ненужно нарушение на свободата на изразяване на засегнатите лица.

"След задълбочена техническа работа правителството днес уведомява Европейската комисия за новия проект", написа Макрон в социалната платформа X.

Уведомлението е ключова стъпка, тъй като гарантира, че законодателството е в съответствие със законите на Европейския съюз.

Макрон превърна забраната за ползване на социални медии от деца и тийнейджъри в един от основните си приоритети и се надява да види действаща забрана до края на мандата си през следващата година.

Той призова за приемането на подобно законодателство в целия Европейски съюз.

Председателката на ЕС Урсула фон дер Лайен се очаква да засегне темата за евентуална общоевропейска забрана на социалните медии за деца в речта си в Брюксел тази седмица, съобщава БГНЕС.

Все повече страни предприемат мерки за ограничаване на достъпа до социалните медии на фона на множество предупреждения за вредното им въздействие върху децата, коментира АФП.