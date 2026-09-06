Социалките изместват общуването, кога телефонът се превръща в зависимост?

През последните години социалните мрежи все повече изместват живото общуване между децата и родителите, а прекомерното използване на телефони може да доведе до сериозна зависимост, заяви пред Bulgaria ON AIR клиничният психолог д-р Таня Илиева.

По думите ѝ един от сигналите за проблем е, когато детето започне да се изолира - прекарва часове в стаята си, избягва семейните разговори и дори предпочита да се храни отделно.

"Много е важно да общуваме, и то в реално време. Това, че интернет е навсякъде около нас, телефоните са ни в ръцете, не бива да отнемат възможността да общуваме на живо един с друг", посочи д-р Илиева.

Според психолога бързината и динамиката на съдържанието онлайн правят реалните разговори да изглеждат скучни за децата.

"Много често чувам в кабинета деца, които казват "скучно ми е". Докато в социалните мрежи картините се сменят много бързо, информацията е различна, бляскава, динамична", обясни д-р Илиева.

Тя подчерта, че родителите трябва да следят за промени в поведението на децата, приятелската им среда и начина, по който общуват.

"За мен ключът е в родителите, във възпитанието, във времето, което се прекарва с децата, моделът, примерът, който дават родителите на своите деца", завърши д-р Таня Илиева.

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