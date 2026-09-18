Тръмп иска да възобнови бизнеса си с Путин, дори и войната в Украйна да не е приключила

САЩ са предложили на Русия сключването на определени търговски сделки, без да се чака краят на войната в Украйна - промяна спрямо предишната позиция на Вашингтон, според която възстановяването на икономическите отношения между Руската федерация и САЩ би било възможно единствено като "награда" за прекратяване на военните действия. Това съобщава вестник The New York Times, позовавайки се на добре осведомени източници.

Според американски представител, пожелал анонимност, сключването на търговски споразумения преди края на войната е възможно, тъй като това би демонстрирало сериозността на намеренията на САЩ да "рестартират" отношенията с Москва. Представителят на американската администрация обясни, че Вашингтон иска да създаде допълнителни стимули, които да насърчат руските елити да търсят мир.

Сключването на търговски споразумения преди края на войната би могло да убеди антиамерикански настроените "ястреби" в обкръжението на президента Владимир Путин, че американският президент наистина желае да изгради нови отношения с Русия, подчерта служителят. Екипът на Тръмп вероятно е променил стратегията си в търсене на нови идеи за прекратяване на войната, след като преговорите за евентуално изтегляне на украинските войски от контролираната от Киев част на Донбас стигнаха до задънена улица, отбелязва NYT.

Американският президент е определял икономическия потенциал на Русия като "огромен" но по-рано представяше сключването на търговски споразумения като награда за Москва при мирно разрешаване на конфликта.

"Те искат да правят бизнес. Но няма да правят бизнес, докато не решим проблема с войната", заяви Тръмп преди срещата си с Путин в Аляска миналата година.

Всичко сочи, че САЩ "обмислят възможността за по-големи отстъпки към Русия", казва Балаж Ярабик, бивш дипломат на ЕС в Киев, който понастоящем работи в агенцията за политически анализи R. Politik. Според него Вашингтон сега показва, че определени споразумения могат да напреднат, ако Москва първо демонстрира конкретна сдържаност в Украйна.

"Преди това Вашингтон отказваше да подписва подобни споразумения, докато не бъде установен режим на прекратяване на огъня", подчерта той.

Не е ясно какво точно се обсъжда между Русия и САЩ. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков заяви след срещата на Путин със специалните пратеници на Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, че "подробно са били обсъдени икономически аспекти и възможни мащабни, взаимноизгодни руско-американски проекти."