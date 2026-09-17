Тръмп атакува ЕС и Канада и заплаши с високи мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира на новината, че Канада може да стане първият асоцииран член на ЕС. Той намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като "враждебен акт", предаде Асошиейтед прес.

Вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви , че иска да отвори възможност Канада да стане първата "асоциирана държава членка" на Европейския съюз.

Същевременно Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока.

"Ако намеренията са добри – добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа", заяви Тръмп.

Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори.

Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като "смехотворна" и определи Канада като "ужасен търговски партньор".