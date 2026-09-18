Тръмп събира лидерите от Персийския залив: Подготвя ли САЩ план за "деня след войната" с Иран?

Очаква се президентът на САЩ Доналд Тръмп да проведе среща с лидерите от Персийския залив в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващия вторник, за да обсъдят следващите стъпки във войната с Иран, съобщава Axios, позовавайки се на свои източници.

Очаква се срещата да се фокусира върху идеите на САЩ за следвоенна стратегия, тъй като Тръмп и неговият екип от висши служители работят върху план за "деня след войната", който се очаква да бъде финализиран след междинните избори.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също иска да се срещне с Тръмп в Ню Йорк, но все още не е насрочена среща, съобщи израелски източник.

Миналата година по време на Общото събрание на ООН Тръмп се срещна с лидери от осем арабски и мюсюлмански държави

и им представи проекта си за мирен план за Газа. Той го представи публично седмица по-късно. Скоро след това беше постигнато споразумение за прекратяване на войната.

Страните от Персийския залив, в които се намират американски военни бази, претърпяха сериозни ирански атаки по време на войната, както и значителни икономически загуби вследствие на прекъсвания в износа на петрол и природен газ."

Тръмп заяви, че "надяваме се, че сме на път към края на войната".

Тръмп отново твърди, че Иран иска да сключи споразумение, и каза, че САЩ са чули това директно от Иран. Източниците посочиха, че Тръмп ще се срещне с лидерите или външните министри на страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив — Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.