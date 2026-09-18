Лидери в сферата на изкуствения интелект са поканени на вечеря с Тръмп и Си

Изпълнителните директори на OpenAI Сам Алтман, на Nvidia Дженсън Хуанг и на Qualcomm Кристиано Амон планират да присъстват на официалната вечеря следващата седмица с президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, съобщава Politico.

Присъствието на тези ръководители на срещата в Белия дом е сигнал, че изкуственият интелект вероятно ще бъде ключова тема на обсъждане по време на преговорите и се случва на фона на опасенията в технологичния сектор, че тази технология би могла да унищожи човечеството.

Говорител на OpenAI потвърди участието на Алтман, но не разкри подробности за целите му на срещата. Вместо това препрати към скорошни негови изказвания, според които двамата лидери биха могли да получат Нобелова награда за мир, ако постигнат споразумение относно изкуствения интелект. Друго лице, пожелало анонимност поради поверителния характер на все още неоповестената информация, потвърди участието на Хуанг, но също не даде подробности за целите му на форума.

Говорител на Qualcomm потвърди участието на Амон, като заяви, че изпълнителният директор ще представлява компанията и "силата на американското технологично лидерство на световната сцена“.

От Anthropic отказаха коментар дали са получили покана.

Дългоочакваната среща на върха, насрочена за 24 септември, се провежда на фона на призиви от страна на представители на индустрията за изкуствен интелект към двамата лидери да въведат предпазни механизми за бързото развитие на усъвършенствани модели.

Алтман и Хуанг заемат противоположни позиции по въпроса дали развитието на изкуствения интелект трябва да бъде ограничавано с цел гарантиране на безопасността.

В събота Алтман подкрепи призивите на изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей за забавяне на темпото на развитие на изкуствения интелект в целия сектор, а миналата седмица заяви пред списание Fortune, че Тръмп и Си трябва да установят стандарти за създаването и тестването на усъвършенствани модели на изкуствен интелект.

Идва ли краят на човечеството?

Подобно на Тръмп, Хуанг отхвърли опасенията, че изкуственият интелект ще доведе до края на човечеството, определяйки ги като "истерични“. Хуанг също така лично е настоявал пред Белия дом и Конгреса да се разреши на Nvidia да продава своите високотехнологични чипове за изкуствен интелект на Китай - ход, който повдига въпроса дали темата за чиповете ще бъде засегната по време на преговорите следващата седмица.

Тръмп често кани ръководители от технологичния сектор да присъстват на срещите му на върха със Си. През май президентът покани група от 17 бизнес лидери да го придружат в Китай за разговори със Си - пътуване, за което Хуанг получи покана в последния момент.