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Южна Корея иска извинение от Северна Корея заради взривяване на мина

Експлозията е станала в демилитаризираната зона

30.09.2026 | 08:15 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Южнокорейската армия поиска днес извинение от Северна Корея след експлозията на мина, която рани трима южнокорейски войници в демилитаризираната зона между двете Кореи на 21 септември, предаде Франс прес.

"Северна Корея трябва незабавно да прекрати дейностите си, които покачват напрежението на Корейския полуостров (. . .) и ние настояваме за извинения и за отговорни мерки", заяви пред журналисти представител на южнокорейските въоръжени сили.

По-рано Ким Йо Чен - могъщата сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, отхвърли обвиненията на Южна Корея, според които Северна Корея е отговорна за експлозията.

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Това обвинение на Сеул "е твърде низко и подло, подобно на племената в Република Корея", се казва в изявление на Ким Йо Чен, цитирано от севернокорейската новинарска агенция КЦТА.

Северна Корея каза още, че Южна Корея ще си плати за това, че иска да хвърли върху Пхенян вината за взривовете, предаде Ройтерс.
(БТА)

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Тагове:

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