Руснаци отвеждат украински цивилни през газопроводи, използват ги за "жив щит" (ВИДЕО)

Те се придвижват бавно напред по калната земя в разкривена колона един след друг: деца, възрастни хора, мъж с патерици, неколцина, подпиращи се на велосипеди.

Повече от час украински цивилни вървят по открития терен, преди да стигнат до тъмен отвор в земята, където ги чака мъж във военен камуфлаж. Един по един те изчезват вътре.

Кадрите, заснети от дронове на украинския корпус "Хартия“, изглежда показват как руски сили отвеждат цивилни в неизползван газопровод близо до източноукраинския град Купянск.

Използвани са като "жив щит"

Украинците, използвани като "жив щит“ ​​за защита на руските войски от въздушни удари, са били отведени от покрайнините на опустошения от войната Купянск, през оспорваното село Хулубивка, до газопровода "Острогожск-Шебелинка“, съобщава The Telegraph.

Оттам е трябвало да изминат около 10 км по трасето на газопровода, преди да излязат в гора и да бъдат транспортирани към окупирана от Русия територия, съобщиха от подразделението.

Руснаците и преди са използвали тръбопровода, чийто диаметър е едва 1 до 1,2 метра, за засади срещу украински войски в района, но това е първият случай, в който го използват за отвличане на цивилни, според Володимир Дехтяров, висш офицер от корпус "Хартия“.

"Това не е тактика, която сме виждали руските войници в района да прилагат досега“, каза той пред The Telegraph.

"Обикновено те използват газопровода само за проникване, за да се приближат скрито към района, без да бъдат засечени от нашите дронове. Така че това обикновено е еднопосочен маршрут", добавя той.

След като забелязали групата от въздуха, войници от корпус "Хартия“ изпратили няколко безпилотни летателни апарата (БЛА), за да я наблюдават в продължение на повече от час, докато хората се придвижвали пеша. Офицерът изразил подозрение, че двама от мъжете в групата - на възраст за военна служба - вероятно са руски войници, дегизирани като цивилни.

Footage released by Ukraine’s Khartiia Corps reportedly shows Russian soldiers using civilians, including children and the elderly, to shield their escape from the frontline. Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha described the actions as "grave violations of international humanitarian law" that "must be properly documented and investigated." Listen to Ukraine: The Latest: https://t.co/ACTpQTQQ1E — The Telegraph (@Telegraph) September 30, 2026

"Групата се насочваше директно към входа на отвора в газопровода, което показваше, че знаят точно къде се намира той“, добави офицерът. "Можем с голяма доза увереност да предположим, че това най-вероятно са били руски войници, облечени в цивилни дрехи".

От "Хартия“ заявиха, че войските им са били принудени да се въздържат от откриване на огън, за да не рискуват да засегнат цивилни.

Важен маршрут

Газопроводът "Острогожск-Шебелинка“, който минава под река Оскол, се превърна във важен маршрут за проникване по време на ожесточените боеве за контрол над района на Купянск, осигурявайки на руските сили скрит път от окупираната територия.

Руските войски многократно са използвали мрежата от тръбопроводи, за да заобикалят украинските позиции на малки групи, преди да се разпръснат към града, който, макар и все още под украински контрол, е обект на постоянни опити за проникване от страна на пехотни групи.

Украинските сили са повредили участъци от газопровода, но не могат да унищожат целия маршрут, тъй като той се намира в зона извън техния контрол, заяви Виктор Трехобов, говорител на украинската армия, пред местната медия от Харков "Gwara Media“.

"Руснаците използват тръбопроводите от известно време насам. Воденето на бойни действия под земята е доста сложно. Тези тунели не могат лесно да бъдат открити или унищожени“, каза Дехтяров.

Шансове за оцеляване

Шансовете за оцеляване на войниците са изключително малки, но използването на тръбопровода принуждава украинците да отделят ресурси за постоянно наблюдение на изходите, продължи той, "а и времето за реакция остава ограничено, тъй като [войниците] не трябва да изминават 25 километра през зоната на поразяване, а могат да преминат 15 километра под земята и след това бързо да пресекат по-къс участък.

"Те изпращат малки групи от по един или двама [диверсанти], чиято задача е просто да нахлуят, да се окопаят и да изчакат подкрепления, докато се събере по-голяма група. Това им позволява да дестабилизират логистиката ни, тъй като разполагат с хора в тила.“

Използването на цивилни като "жив щит“ ​​е документирано от разследващи военни престъпления в Украйна още от 2014 г., както и по време на руската инвазия, заяви Марина Слободянюк, експерт по документиране на военни престъпления и координатор на стратегически проекти в правозащитната организация Truth Hounds.

"Това е обичайна практика във воденето на война от страна на Русия в окупираните територии - превръщането на уязвимостта на цивилните в оръжие и използването на задълженията на другата страна съгласно международното право за правата на човека да защитава цивилното население“, каза тя.

Дехтяров добавя, че според опасенията на неговия корпус украинците са били използвани за "мащабна руска информационна операция, целяща да покаже как те спасяват цивилни от бойното поле“.

Малко след като украинското подразделение разпространи своите кадри, руски канали в Telegram публикуваха видеоклипове, на които очевидно се вижда същата група, но с твърдението, че руските войски са "спасили“ 10 украински цивилни, които „съзнателно са избрали Русия и сами са решили да напуснат района на фронтовата линия“.

В един от клиповете човек, представен като евакуиран, благодари на 121-ви мотострелкови полк от 68-ма гвардейска мотострелкова дивизия на Русия за това, че са се отнасяли с тях "като със семейство“, като споменава, че са им били осигурени лекарства, сланина, колбаси и лакомства за децата.

Руските сили, взели пленници, и преди са били обвинявани, че принуждават цивилни заложници да записват пропагандни видеоклипове, в които изказват твърдения, обслужващи интересите на силите на Кремъл.

Други тръбопроводи

Руските сили са използвали подземни тръбопроводи в няколко участъка на фронтовата линия, включително при Авдеевка (Донецка област), Суджа (Курска област в Русия) и Купянск.

Те придобиха неочаквано голямо значение в руския военен митологичен наратив след "Операция "Тръбопровод“ - акция от март 2025 г., при която руски войски пропълзяха километри наред през неизползван газопровод, за да излязат в тила на украинските позиции в югозападната част на Курска област.

Операцията бе възхвалена от руските военни блогъри като решителна стъпка, позволила на Москва да си върне територии, завзети от украинските сили по време на внезапното им нахлуване в Курска област през август 2024 г.