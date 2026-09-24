Зеленски: Украйна изпрати двама пленени севернокорейски войници в Южна Корея

Украйна е прехвърлила двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, заяви украинският президент Володимир Зеленски в обръщение към Общото събрание на ООН, цитиран от Ройтерс.

"Наскоро изпратихме двама севернокорейски военнопленници в Република Корея", каза Зеленски в речта си.

Зеленски не даде повече подробности. Украйна плени двамата севернокорейци в руската област Курск през януари миналата година. Те бяха първите севернокорейски войници, задържани живи, откакто страната се включи в войната между Русия и Украйна през 2024 г.

Зеленски заяви тогава, че ще ги предаде на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, ако това би улеснило размяната им срещу украинци, държани в плен в Русия.

Правозащитни организации обаче го призоваха да ги репатрира в Южна Корея,

като посочиха риска от наказания, пред които са изправени войниците. Южнокорейските медии съобщиха, че двамата пленени войници са изразили желание да дезертират в Южна Корея.

Южнокорейският депутат от опозицията Ю Йон-веон заяви пред репортери в четвъртък, че двамата севернокорейци са напуснали Украйна миналия уикенд, преминали са през трета страна и са пристигнали в Южна Корея преди три-четири дни, съобщи агенция "Йонхап".

Министерството на външните работи на Южна Корея заяви, че не може да потвърди информацията, като се позова на необходимостта да се гарантира безопасността на войниците и техните семейства. Министерството на обединението на страната не отговори веднага на искането за коментар.

През юни Южна Корея заяви, че ще приеме всички севернокорейски военнопленници, които са се сражавали за Русия, и се противопостави на всяко тяхно репатриране в Русия или Северна Корея.

Зеленски също критикува Северна Корея за изпращането на войски да се сражават за Русия.

"И това е лудост. Защо корейците трябва да дават живота си във война срещу Украйна? Ким Чен Ун ги използва като валута. И получава нещо в замяна", каза той.

Според украински и южнокорейски оценки Северна Корея е изпратила около 14 000 до 15 000 войници от 2024 г. насам, за да подкрепи руската война срещу Украйна. Повечето от тях са разположени в руския регион Курск, където помогнаха на московските сили да отблъснат украинско нахлуване.

Страната също така е снабдила Русия с милиони артилерийски и минометни снаряди, балистични ракети, артилерия с голям обсег и ракетни системи с множествено изстрелване, според украински и независими оценки.