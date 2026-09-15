За руските войници, изпратени в Украйна, това да пострадат все по-често означава смърт

Общият брой на руските бойни загуби от началото на пълномащабната война в Украйна надхвърли 1,5 милиона убити и ранени на 9 септември 2026 г.

Според оценки на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна това са най-тежките загуби на Русия в една война от Втората световна война насам. Тази цифра вече надхвърля общите загуби на съветската и руската армия във всички войни и въоръжени конфликти през втората половина на XX и началото на XXI век. Наблюдава се и друга важна промяна: вероятността руските войници на бойното поле днес да загинат е много по-голяма, отколкото да бъдат ранени.

В момента руската армия губи около 40 000 военнослужещи на месец - повече, отколкото е загубила по време на цялата 10-годишна съветско-афганистанска война. Загуби от такъв мащаб не са наблюдавани във военни действия от Втората световна война насам, тъй като Кремъл изпраща огромни маси от войски на война и понася поразителни загуби.

Нещо подобно се е случвало при Сталин

Той е вярвал, че победата може да бъде постигната чрез числено превъзходство, а не чрез стратегия, и е бил готов да хвърли в битка огромни човешки ресурси, просто за да смаже врага. Днес Москва прилага подобен подход и се готви да мобилизира допълнително 600 000 войници за войната срещу Украйна през 2026–2027 г. Решението може да бъде обявено след изборите за Държавна дума на Русия в края на септември.

От няколко години тежките загуби на руската армия са съпътствани от още една промяна: все по-често тези загуби не са ранени войници, а необратими загуби - смъртни случаи. Една от причините е масовото разпространение на дронове по фронта и непрекъснато нарастващата ефективност на тяхното използване.

Съотношението между убити и ранени руски военнослужещи се променя

Няма официална статистика за точния брой на убитите руски войници. Украинският президент Володимир Зеленски само веднъж е споменавал - позовавайки се на разузнавателни данни - че съотношението между убитите и ранените руски войници е достигнало близо 2:1 (62% убити спрямо 38% ранени).

Според източници на UNITED24 Media сред висшето командване, дисбалансът в полза на смъртните случаи е още по-голям: цели 70% от руските войници, които стават жертви на фронта днес, загиват.

Данните на украинското разузнаване сочат към същата тенденция. Русия е понесла загуби от около 240 000 души личен състав в периода между януари и юли 2026 г., като поне 140 000 от тях са класифицирани като необратими загуби, сочи брифинг от август на украинските служби за военно и външно разузнаване.

Към 15 септември стана известно, че от началото на 2026 г. Русия е загубила 301 030 военнослужещи (убити или ранени).

Оценки на британското военно разузнаване сочат, че най-малко половин милион руски войници са загинали в пълномащабната война, като по-голямата част от загубите са настъпили след януари 2023 г. - на цената на завземането от Русия на 2% от украинската територия.

Как дроновете увеличават руските загуби на бойното поле?

За това има няколко конкретни причини. Една от тях е стратегията на руското командване да изпраща слабо обучени войници в атаки - по един или двама наведнъж - без необходимото въоръжение или екипировка. Задачата им е проста: да достигнат определена точка и да се опитат да не загинат по пътя. Загубите, произтичащи от тази стратегия, са, както може да се очаква, огромни - особено заради втория фактор.

Този втори фактор са дроновете. Фронтовата линия е наситена с FPV дронове, като украинската армия използва стотици хиляди от тях всеки месец. Руските войски, извършващи атаки, са приоритетна цел. Това обаче не се ограничава само до фронтовата линия; дронове се използват и срещу цели, намиращи се по-дълбоко в тила. Операциите за удари на средни разстояния (Middle Strike), например, унищожават командни пунктове, логистична инфраструктура, военна техника и райони, в които са съсредоточени руски войски. Руските войски са изправени пред "логистична блокада" под ударите на украински дронове

За разлика от артилерийските снаряди, FPV дроновете предлагат по-голяма точност и съответно имат по-голяма вероятност да нанесат смъртоносни поражения. С други думи, вероятността един FPV дрон да убие руски войник, вместо просто да го рани, е по-голяма. Предвид гъстотата на дроновете по фронта, дори един от тях да пропусне целта, друг може да довърши започнатото.

Статистиката пряко потвърждава това. Само в периода от декември 2025 г. до април 2026 г. дроновете са причинили най-малко 156 735 загуби сред руските войски - общо убити и ранени, съобщават Силите за безпилотни системи на Украйна. През март 2026 г. са регистрирани 35 351 загуби в личния състав на руските сили, като 90% от тях са причинени от дронове. Новобранците, постъпващи в руската армия, трябва да разберат, че дроновете на бойното поле ще стават все повече.

Изпращането на над половин милион допълнителни души за щурм на украинските позиции ги обрича на същата съдба: най-вероятно те ще загинат от удари на дронове - било то по време на придвижването им към фронта, или при опит да щурмуват украинските позиции. За тях тази война води само в една посока.