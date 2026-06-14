Какво следва за Илон Мъск - ​​човекът, за когото казваха, че е обречен на провал?

Дългогодишният приятел на Адео Реси бил на път да направи ужасна грешка, затова организирал интервенция. Техническият експерт събрал панел от експерти и ги поставил пред приятеля си. Един по един те спорили защо планът му да създаде нова компания в една много трудна област е обречен. Според тях това би било финансово разрушително и технически невъзможно.

Това се е случило преди 25 години. Приятелят на Реси бил Илон Мъск, а идеята била да се създаде ракетна компания, наречена SpaceX.

"Беше създадена като интервенция, която да помогне на алкохолик, но за космоса", пише Реси. "Илон ме погледна в очите, когато излизаше от стаята, и каза: "Ще направя това." Интервенцията се провали. Илон беше отдаден. Останалото е история."

Наистина е така. Мъск влезе в история в петък, когато листна SpaceX на нюйоркската борса Nasdaq при първоначална оценка от 1,77 трилиона долара (1,32 трилиона британски лири) - най-голямото свободно предлагане на акции на фондовия пазар в историята.

Само мигове преди откриването на събитието в Ню Йорк, Мъск - ​​облечен в черно кожено яке в Starbase, Тексас, централата на SpaceX - определи деня като нещо по-значимо от просто набиране на средства.

"На Земята имаме много проблеми", каза той. "Винаги има неща, които искаме да бъдем по-добри, които искаме да решим тук, на Земята, и трябва да ги решим. Но трябва да има и неща, които ви вълнуват за бъдещето, които ви карат да се радвате да се събуждате сутрин, защото нямате търпение да видите какво ще се случи по-нататък. Това е бъдещето, което SpaceX иска да ви донесе."

Сделката донесе на SpaceX 75 милиарда долара свеж капитал, като цената на всяка акция беше 135 долара.

В първия ден на търговия на компанията инвеститорите увеличиха цената на акциите с 19%, за да затворят на 160,95 долара. Това беше още един изключителен ден в изключителната кариера на 54-годишния Мъск, който стана първият трилионер в света. Неговият дял в SpaceX беше оценен на 690 милиарда долара в петък, докато собствеността му върху Tesla струваше още 280 милиарда долара.

И сега започва тежката работа

Стратосферната оценка на SpaceX не се основава на настоящето - миналата година компанията загуби 4,9 милиарда долара при 18,7 милиарда долара приходи. Вместо това, Мъск обещава почти изцяло залог за бъдещето.

SpaceX всъщност е три бизнеса в едно.

Това е доминиращият производител на ракети в света, отговорен за изпращането на повече от 80 процента по маса от световните спътници и други космически комплект в орбита. Starlink, доставчикът на високоскоростен интернет, излъчен от най-голямото съзвездие от спътници в света, е дойната крава, след като е нараснал от по-малко от един милион абонати преди четири години до над десет милиона.

Третият крак на стола е бизнесът с изкуствен интелект на SpaceX, който включва социалната мрежа "X" и xAI - бизнес с изкуствен интелект, който включва центрове за данни и Grok, чатбота с изкуствен интелект.

Именно в сближаването на изкуствения интелект и космоса Мъск обеща да изпълни своите неземни прогнози. Тезата е, че търсенето на изкуствен интелект нараства експоненциално, което означава, че нуждата от огромни центрове за данни, които да управляват тези системи, е практически неограничена. Проблемът е, че изграждането им на Земята е трудно. Общностите протестират срещу тях, а наземните електрически мрежи ще се затруднят да отговорят на огромните им енергийни нужди.

Решението на Мъск е, ами, много в стил Мъск

Той иска да разположи центрове за данни в космоса, където те могат да използват 24-часова слънчева енергия. Още по-голямо удобство е фактът, че няма да се изисква разрешение за строеж от местните съвети. SpaceX, според него, е единствената компания на планетата, способна да постигне тази цел. Това ще се случи благодарение на Starship - гигантската 40-етажна ракета, която SpaceX разработва, за да доставя много големи полезни товари в орбита. SpaceX планира да я пусне в експлоатация следващата година.

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Тъй като Starship е много голяма и може да се използва многократно, за разлика от еднократните ракети, на които индустрията традиционно разчиташе - Мъск твърди, че може да "намали разходите за достигане до орбита с 99% или повече спрямо средната историческата цена на изстрелване, установявайки най-достъпния и мащабируем път за създаване на нови възможности в космоса, като например орбитални изчисления с изкуствен интелект и изследване на Марс".

Въз основа на това SpaceX е изчислила, че може да увеличи приходите си от инфраструктура за изкуствен интелект 100 пъти за четири години.

Всичко звучи... странно

Starship все още не е доставил нито един килограм в космоса. Космическите центрове за данни остават домейн на художествените илюстрации. Междувременно Мъск жонглира с много други неща - от стартъп за мозъчни импланти до тунелно начинание и, разбира се, Tesla. Той спи малко и публикува в X непрестанно, намесвайки се в политиката от Америка до Великобритания с нарастващите си хаотични и крайни възгледи.

И все пак банкерите на SpaceX уверено са направили финансови прогнози за компанията, които са направо олимпийски в своите допускания. Общият адресируем пазар на компанията, според проспекта на инвеститора, е 28 трилиона долара - около една пета от световната икономика. Уолстрийт и Мейнстрийт - Мъск е натрупал култова група от дребни инвеститори - купуват това, което той продава.

Брад Герстнер от Altimeter Capital, инвеститор в SpaceX, каза:

"След няколко години SpaceX ще бъде най-големият хипермащабируем изкуствен интелект в Съединените щати."

Тази увереност не е безпочвена.

Мъск е установил репутация за постигане на привидно невъзможни цели - дори ако това обикновено му отнема много повече време от розовите му прогнози. А именно: SpaceX е създала странна схема за компенсации, която предвижда да предаде до един милиард нови акции в компанията на Мъск, ако той успешно установи колония от поне един милион души на Марс.

"Неговата воля е като нищо, което съм виждал някога, а умът му е като нищо, което съм виждал някога", каза Реси пред BBC миналата седмица. "Така че днес наистина имате единствен по рода си човек в света."

Анализът е на Дани Фортсън за The Times.