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Родригес: Задържането на Мадуро е "повратна точка" в отношенията със САЩ

През 2019 г. Мадуро прекъсна дипломатическите отношения

23.06.2026 | 12:10 ч. 4
Reuters

Reuters

Според временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела, задържането на Николас Мадуро в началото на годината от страна на САЩ е “повратна точка” в отношенията между двете страни. Днес, според Родригес, отношенията между САЩ и Венецуела, се развиват в правилната посока.

Под ръководството на Родригес Каракас и Вашингтон възстановиха дипломатическите си отношения, прекъснати от Мадуро през 2019 година, съобщава ДПА.

"3 януари 2026 г. бележи повратна точка в националната политика и в нашето виждане за международните отношения, в което влиза възстановяването на дипломатическите отношения с правителството на САЩ", заяви Родригес в Каракас по време на публично събитие.

По думите ѝ Венецуела се намира в момент, "който никой не си е представял през 2025 година”.

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"Минаха почти шест месеца и имам усещането, че това беше правилният път, по който трябваше да поемем: да разрешим споровете, да преодолеем различията" чрез дипломация, добави президентът на страната.

Николас Мадуро Гера, син на бившия държавен глава, срещу когото в САЩ тече съдебно преследване за трафик на наркотици, изслуша речта на Родригес сред публиката, на известно разстояние от официалната трибуна на официалните лица, допълва AFP. / БТА

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Тагове:

Делси Родригес Венецуела САЩ дипломатически отношения Николас Мадуро
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