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В кадър: Бури и наводнения заляха Крит, затворени са пътища

Властите издадоха предупреждение за извънредна ситуация

03.10.2026 | 09:39 ч. 0

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

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Властите на остров Крит издадоха предупреждение за извънредна ситуация, след като лошото време донесе силни ветрове и наводнения и доведе до затваряне на пътища и училища, съобщиха гръцките медии.

Заради проливните дъждове в някои части на гръцкия остров са били наводнени домове, а пътищата са били затрупани с отломки. Силните ветрове са довели и до отмяна на фериботни курсове.

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Властите заявиха, че службите за спешна помощ остават в повишена готовност. Пожарникари реагират на сигнали, а екипи работят за възстановяване на достъпа до засегнатите райони.

Властите призоваха жителите да следват указанията за безопасност и да избягват ненужни пътувания, тъй като се очаква лошото време да продължи до следобеда на 3 октомври.

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