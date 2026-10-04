Как пилотът, опитал да разбие самолет, е минал проверките?

Разследването на опита за поемане на контрола над самолет на Flydubai с 182 души на борда разкрива сериозни въпроси около проверките за сигурност преди полета за Израел. Властите в Обединените арабски емирства са предоставили предварително на израелската страна списъка с пътниците и екипажа, включително информация за тяхната националност, предаде Reuters.

Въпреки това вторият пилот - гражданин на Оман - не е бил идентифициран като потенциален риск. По предварителни данни той по-рано е бил отстранен от полети в собствената си страна заради опасения, свързани с екстремистките му възгледи.

Остава неясно и как пилот от Оман - държава без дипломатически отношения с Израел - е получил разрешение да участва в полет до Тел Авив.

Нападнал капитана с аварийна брадва

Инцидентът е станал в сряда. Според властите на ОАЕ вторият пилот нападнал индийския командир на полета с аварийната брадва в пилотската кабина и направил опит да поеме управлението на самолета.

Властите определиха случилото се като "терористична атака".

Самолетът започнал да губи височина и бил близо до разбиване. Раненият капитан обаче успял да отвори вратата на пилотската кабина.

Това позволило на пътници и други хора на борда да влязат и да обезвредят нападателя. Впоследствие те бяха определени като герои в Израел за действията си.

Кой е пропуснал предупрежденията?

След инцидента започна спор между израелските институции кой е носил отговорност за проверката на информацията.

Службата за вътрешна сигурност "Шин Бет" заяви, че Министерството на транспорта отговаря за проверката на списъците с пътници на чуждестранните полети.

Транспортният министър Мири Регев от своя страна заяви пред обществената телевизия Kan, че отговорността за сигурността е на службите и че ведомството ѝ не е получило списък с пътниците или предупреждение за потенциална заплаха.

Регионални представители твърдят, че ОАЕ са предоставили информацията за всички пътници и членове на екипажа, но Израел не е идентифицирал никого като риск за сигурността.

Нетаняху: Такъв пилот не би трябвало да лети до Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната има дългогодишни споразумения с чуждестранни авиокомпании, според които пилоти, граждани на държави без дипломатически отношения с Израел, не трябва да изпълняват полети до страната.

Това поставя допълнителен въпрос как оманският втори пилот е бил допуснат до полета.

Не е ясно и как Flydubai не е установила предполагаемите предишни опасения около него.

Разследването продължава

ОАЕ ръководят разследването на инцидента, докато институциите се опитват да установят на кой етап системата за сигурност е пропуснала информацията за втория пилот.

Експертът по авиационна сигурност Филип Баум от Coventry University посочва, че проверките се различават между отделните държави, а възможностите за обмен на чувствителна информация имат ограничения.

Според него авиационните проверки трябва да бъдат максимално задълбочени, но именно обменът на информация между различни държави остава едно от слабите места в системата, пише БТА.