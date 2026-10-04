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Земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер беше регистрирано в Османие

Трусовете и в съседния окръг са предизвикали силна паника

04.10.2026 | 16:15 ч. 0
Земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер беше регистрирано в Османие

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано в южния турски окръг Османие, съобщиха турските медии.

Според информация на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) трусът е станал в 14:43 часа турско (и българско) време на дълбочина 7 км с епицентър селището Сумбас, което отстои на около 55 км от окръжния град Османие.

Земетресението е било усетено осезаемо и в съседните окръзи Килис, Хатай и Шанлъурфа, информира „Хабер 7“.

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Малко преди труса в Османие, в 14:19 часа местно време, два труса един след друг – с магнитуд 4,9 и 4,8 по Рихтер – разтърсиха съседния окръг Адана.

Трусовете са предизвикали силна паника.

Към момента няма данни за негативна ситуация нито в Адана, нито в Османие, заяви турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи пред „А Хабер“. 

В района са изпратени екипи на АФАД и други поделения.

Средиземноморският регион на Турция се люлее като люлка от последвалите едно след друго земетресения в обедните часове, отбелязва телевизия „Сьозджю“.

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